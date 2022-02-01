HDP'den 'kürtçe yasaklandı' provokasyonu! Meral Danış Beştaş TBMM'de yalanı sürdürdü... / 01.02.22

Son dakika haberleri... Sosyal medyada belli odakların Kürt vatandaşları tahrik etmek için ortaya attığı kürtçe yasaklandı iddiası yalan çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstiklal Caddesinde müzik yapan gruba ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirirken terör örgütü PKKnın siyasi uzantısı durumunda bulunan HDP yalanı köpürtmeye devam etti. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş yalanlanan iddiayı TBMMye taşıyarak kürt düşmanlığı yapıldığı yalanını ortaya attı. Meral Danış Beştaş, engellendiğini iddia ettiği Kürtçe şarkının bir bölümünü söyledi.