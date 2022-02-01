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7/24 Dinle Takvim HDP'den 'kürtçe yasaklandı' provokasyonu! Meral Danış Beştaş TBMM'de yalanı sürdürdü... / 01.02.22
HDP'den 'kürtçe yasaklandı' provokasyonu! Meral Danış Beştaş TBMM'de yalanı sürdürdü... / 01.02.22

HDP'den 'kürtçe yasaklandı' provokasyonu! Meral Danış Beştaş TBMM'de yalanı sürdürdü... / 01.02.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

HDP'den 'kürtçe yasaklandı' provokasyonu! Meral Danış Beştaş TBMM'de yalanı sürdürdü... / 01.02.22

Takvim 01:47
02

Emekliye 12.760 TL avans! Yıl, yaş ve prim şartını tamamlayan emekliler 1 hafta-10 gün içinde maaşa kavuşuyor

Takvim 01:30
03

Rüşvet çarkıyla lüks hayat! 3 milyonluk VİP araç, 1.5 milyonluk villa / 27.01.22

Takvim 01:56
04

3600 ek gösterge ile kamuda maaş dengesizliği sona eriyor: Emekli aylığı 1.150 lira ikramiye 37 bin TL artacak / 17.01.22

Takvim 01:50
05

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
06

CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında komik savunma: Geri verecektim! / 26.01.22

Takvim 02:23
07

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Küçükkuyu Belediyesi'nde 4 milyonluk ihale kıyağı / 24.01.22

Takvim 02:27
08

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Şehit yakınına küfürler eden Lütfü Türkkan ile açılışa katılıp kurdele kesti / 30.01.22

Takvim 01:00
09

CHP’li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in skandal rüşvet çarkının perde arkasına ulaşıldı / 22.01.22

Takvim 02:42
10

Teslim olup dağdaki PKK'lı teröristlere seslendi: Fırsatını bulan kaçsın / 20.01.22

Takvim 04:30
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