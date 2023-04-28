14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala 7li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKKnın desteğini alabilmek adına önüne konulan Tutum Belgesi ile Mecliste yaptıkları pazarlıklar neticesinde alenen dile getirilmeyen birçok gizli maddeyi kabul etti. Görüşmelerin ardından aday çıkartmayacaklarını belirten HDPden ve Kandilden Kılıçdaroğluna destek açıklamalarının ardı arkası kesilmedi. Son olarak CHP yandaşı gazetecilerden İsmail Saymaz, HDP EŞ Genel Başkanı Mithat Sancarın kendisine açıkça Kılıçdaroğluna oy vereceklerini söylediğini ifade etti.