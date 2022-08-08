İstanbulun Kartal ilçesinde gerçekleştirilen HDPKK mitinginde büyük bir skandala imza atıldı. Partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşması boyunca sayın olarak hitap ettiği terörist başı eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük istedi. İttifak ortakları CHPnin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun helalleşme söylemine de göndermede bulunan HDPKKlı Buldan, Helalleşmek adı altında Kürtlerle seçim dönemi bir araya gelmeye çalışanlara şunu söylemek isteriz, Kürtler onurlu biz yüzleşme olmadan, kimseye hakkını helal etmeyecektir dedi.