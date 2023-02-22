Türkiye deprem felaketi sonrası yaralarını sararken, CHP ve İYİ Partinin başını çektiği 6lı koalisyonda adaylık kaosu tam gaz devam ediyor. Meral Akşenerin Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını veto eden sözleri üzerine topa terör tutuklusu HDPKKlı Selahattin Demirtaş girdi. Demirtaş, 6lı koalisyon bileşenlerine birlik olun ültimatomu verdi, Yürü Bay Kemal diyerek masaya Aday Kılıçdaroğlu olsun mesajı gönderdi. Öte yandan Demirtaşın HDPKKnın içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini vurgulayan sözleri saman altından yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası olarak yorumlandı.