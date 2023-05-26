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HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni destek! Cengiz Çandar'ın mutabakat itirafı yeniden gündemde... / 26.05.23

HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni destek! Cengiz Çandar'ın mutabakat itirafı yeniden gündemde... / 26.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni destek! Cengiz Çandar'ın mutabakat itirafı yeniden gündemde... / 26.05.23

Takvim 01:22
02

Yenimahalle – Şentepe teleferik hattı hala kapalı! ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan vizyonsuzluk! Çalışmadığı gün sayısı daha fazla! / 26.05.23

Takvim 01:07
03

Şehit Onbaşı Yunus Mermer'in acılı babasından 7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Amaçları ülkeyi PKK'ya teslim etmek! CHP eşittir PKK / 26.05.23

Takvim 00:47
04

Bay Bay Kemal'i gazlayan Avrupa basını çark etti: Erdoğan yine kazanmaya hazır / 26.05.23

Takvim 01:41
05

Emekliye kazanç takvimi! 3 ayda neler yapılacak? İşte gündemdeki formüller

Takvim 03:02
06

28 Mayıs öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! Hukuksuz SMS gönderimine AK Parti'den sert tepki / 25.05.23

Takvim 02:24
07

Maaş ve ikramiyeler artıyor: Emekliye zam hesabı! SSK'lıyı, Bağ-Kur'luyu ve memuru ne bekliyor? Artış için hangi formüller var?

Takvim 01:04
08

8'li koalisyonda 'danışıklı dövüş' politikası! Birbirlerine söve söve aynı masadalar: HDP Ümit Özdağ'a rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek / 25.05.23

Takvim 04:18
09

8'li koalisyon HDPKK ile yol yürüyüp Kandil'den övgüler alıyor; Bingöl'de vatan toprağına düşen 33 şehit unutulmuyor / 25.05.23

Takvim 03:01
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