CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun ikiyüzlü siyaseti devam ediyor... Yaşadığı seçim hezimetinin ardından ikinci tur için milliyetçilik pozları kesse de Kandilden ve HDPKKdan gelen açıklamalarla gerçek yüzü açığa çıkıyor. Terör suçlarından tutuklu HDPKKlı Selahattin Demirtaş, Artık bu işin üçüncü turu da yok! Sayın Kılıçdaroğlunu Cumhurbaşkanı yapalım. ifadeleriyle Kılıçdaroğluna oy istedi. Öte yandan son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile üniter yapı üzerine protokol imzalayan Kılıçdaroğlunun HDP ile öz yönetim üzerine anlaşma yaptığı yeniden akıllara geldi. İşte detaylar...