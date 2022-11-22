HDPli Sezai Temelli, İstiklal Caddesi ve Gaziantep Karkamıştaki alçak terör saldırını tiyatro olarak tanımlayarak PKK/YPGyi aklama girişiminde bulundu. Karkamışa atılan roketlerin hedefsiz olduğunu iddia eden Temelli, Karkamışa atılan hedefsiz roketler İstiklal senaryosunu tamamlamaya yönelik ifadelerini kullandı. Sezai Temelli, PKK/YPGyi her ne kadar aklamaya çalışsa da örgütün yaptığı saldırıların intikam odaklı olduğu Mazlum Kobani ve Farhad Shami gibi teröristlerin açıklamarıyla karşımıza çıkıyor.