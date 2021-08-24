HDPKK'nın eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan Millet İttifakı'na rest / 24.08.21

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan terör sempatizanı eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Galatasaraylı Marcao'nun maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması olayına benzetmede bulunarak ortaklarına rest çekti. Demirtaş, "Muhalefetin kendi arasında, Marcao’nun takım arkadaşı Kerem’e yaptığı türden fauller yapmaması gerekir. Benim taktik önerilerim bunlar. Umarım dikkate alırlar çünkü maçın bitmesine az kaldı." ifadeleriyle ittifaktaki rolünü güçlendirme mesajı verdi. "Seçimin kaderini Kürtler belirleyecek" diyen Demirtaş, "biz olmadan kazanamazsınız" uyarısında bulundu.