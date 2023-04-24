×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
HDP'li Ahmet Türk'ten 7'li koalisyonda kaos açıklaması: "Sıkıntı çıkar" / 23.04.23

HDP'li Ahmet Türk'ten 7'li koalisyonda kaos açıklaması: "Sıkıntı çıkar" / 23.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

HDP'li Ahmet Türk'ten 7'li koalisyonda kaos açıklaması: "Sıkıntı çıkar" / 23.04.23

Takvim 01:55
02

Sokak röportajında tepki çeken anlar! PKK yanlısından Kürt gence sözlü taciz! Skandala tepki yağdı / 23.04.23

Takvim 01:03
03

7'li koalisyonda HDPKK ile iş tutan Akşener'e meydanlarda büyük şok! / 23.04.23

Takvim 01:17
04

DEŞİFRE: Bölücülerle iş tutan 7'li koalisyon süslü cümlelerle aklanma peşinde! Piyon Mansur Yavaş... Amaç kirli ittifakı perdeleme / 23.04.23

Takvim 03:50
05

Milyonlarca çiftçiye 10 müjde! Üreticinin geliri garanti altına alınacak

Takvim 02:18
06

Trabzonspor 'hücum'a kalktı! Fırtına'nın hedefi Krasso / 24.04.23

Takvim 01:09
07

Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı oyunu kısa sürdü! Bakan Nebati rakamlarla tek tek çürüttü / 23.04.23

Takvim 01:55
08

Alman Siyasetçi ve yazar Christoph Hörstel'den çok çarpıcı Başkan Erdoğan yorumu: Avrupa'yı yola getiren lider / 22.04.23

Takvim 02:35
09

Yıkım sofrasının hedefi Türkiye! CHP'nin ortağı HDPKK'dan teröristlere özgürlük vaadi / 22.04.23

Takvim 02:20
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı