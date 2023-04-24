7li koalisyondaki kavgalar sonrası CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Terörün siyasi ayağı HDPnin de destek verdiği koalisyonda kaos ve kriz her gün yapılan yeni bir açıklamayla yeniden gün yüzüne çıkıyor. Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalana özgürlük isteyen Türk, Biliyorsunuz çok farklı ideolojiden gelen altılı bir masa var. İleride sıkıntıların çıkma ihtimali çok büyük, açıkça söylemek gerekir. dedi. Ahmet Türkün açıklaması kirli ortaklığın Türkiyeyi bölmek için krizlere ve kaoslara bile bile evet dediğini ortaya çıkardı.