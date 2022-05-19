HDP'li eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen katıldığı programda CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesi yaptığı pazarlığı anlattı / 18.05.22

HDPli eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen katıldığı bir canlı yayında, CHP ve HDPnin 15 Temmuz hain kalkışma öncesi yaptığı pazarlığı anlattı. Ayhan Bilgen birkaç ismin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda CHPyi ikna etmek için özel bir rol oynadığını belirtirken, isim vermeden CHPli eski Milletvekili Dursun Çiçek olduğunu ima etti. CHPnin darbeden önceden haberdar olduğu konusunda da üstü kapalı açıklamada bulunan Bilgen, darbeden hemen önce bir darbe beklentisinin olduğu, hatta tarih verilerek Dışarı çıkılmaması uyarılarının bile yapıldığını söyledi.