28 Mayıstaki ikincu tur seçimlere giderayak HDPnin Kemal Kılıçdaroğluna verdiği destek tam gaz sürüyor. HDPli Hasip Kaplan Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak şeklinde tehditler savurup, 28 Mayısta Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, tek adam rejimini bitireceğiz. 28 Mayısta Tayyip gidecek, Selo gelecek açıklamasını yaptı. Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakın diyeti olarak Selahattin Demirtaşı özgürleştireceğini duyurmuştu. HDPde Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ilan edip, verilen sözlerin tutulmaması durumunda CHPden hesap soracaklarını beyan etmişti.