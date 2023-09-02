14 Mayıs ve 28 Mayısta yapılan seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına destek veren küçük ortaklar seçimin kaybedilmesinin ardından birbirlerine girdi. HDP vekili Meral Danış Beştaş, kendilerinden habersiz şekilde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli protokol imzalayan ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğluna ateş püskürdü. Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu’na oy verdik? diyen Beştaş, yaşananları korkunç olarak değerlendirip, Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğluna istedik, bir oy HDPye bir oy Kılıçdaroğluna dedik. diye konuştu. İşte detaylar...