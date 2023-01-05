Terörün siyasi ayağı HDPnin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, TBMMde düzenlediği basın toplantısında skandal ifadeler kullandı. FETÖye terör örgütü diyemeyen Beştaş, Onların FETÖ dediği bizim HDP cemaat demeyi tercih ettiğimiz ifadelerine kullandı. Beştaşın neden FETÖ ifadesini kullanmadığı ise firari FETÖcülerle Avrupada kol kola yürüyen PKK, CHP ve HDPlilerin bir araya geldiği bir konferansta yaşanan tartışmada gizli. İşte Almanyanın Köln kentinde düzenlenen o konferans ve Batıdaki kirli iş birliğinin belgeleri.