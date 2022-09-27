Terör örgütü PKKnın siyası uzantısı HDP yeni skandal açıklamalara imza attı. Son dönemde Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilimler üzerinden Yunanistanı savunan açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, Her gün hakaretler yağdıranlar, HDPyi hedef haline getirenler, kendi koltuklarını korumak için savaşa sarılanlar, bir gün Rojavayı bir gün Yunanistanı tehdit edenler bilsinler ki; Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiyede yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek. diye konuştu. Ayrıca CHPnin ittifak ortağı HDPnin kurmayları, sözde Kürdistan ittifakı kurmak için de çalışma yaptıklarını söyledi.