HDP'li Selahattin Demirtaş Millet İttifakı'na resti çekti: HDP’yi ciddiye almayan kaybeder / 13.09.21

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Kandil'in desteği olmadan seçimlere giremeyen CHP ve yandaşları, kravatlı terör sempatizanlarından her gün yeni bir tokat yiyor. Son olarak terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Millet İttifakı'na 'Bizi sadece seçimlerde hatırlamayın' çağrısında bulundu. İttifak üyeleri CHP ve İYİ Parti'ye rest çeken Demirtaş, "Seçim gününü beklemeye gerek yok. Peşinen söyleyelim, HDP’yi ciddiye almayanlar kaybeder" dedi.