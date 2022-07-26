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7/24 Dinle Takvim HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yalanını itirafçı çökertti: PKK'dan emir aldı sokağa çağrı yaptı / 26.07.22
HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yalanını itirafçı çökertti: PKK'dan emir aldı sokağa çağrı yaptı / 26.07.22

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yalanını itirafçı çökertti: PKK'dan emir aldı sokağa çağrı yaptı / 26.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yalanını itirafçı çökertti: PKK'dan emir aldı sokağa çağrı yaptı / 26.07.22

Takvim 03:16
02

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Tüm önlemler alındı! Bir kilo dahi kalmayacak

Takvim 01:58
03

Selma Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Türkiye’yi dünya markası yaptı / 18.07.22

Takvim 01:22
04

İBB'nin çevreciliği buraya kadar: Asırlık çınarların yerine dikilen fidanlar kurudu / 21.07.22

Takvim 03:51
05

CHP yandaşı Halk TV'nin 'Çeşme'deki yangına müdahale yok' yalanı elinde patladı! Apar topar KJ değiştirdiler / 19.07.22

Takvim 01:21
06

Beşiktaş Ganalı yıldız Amartey için son kozunu kullanacak! / 25.07.22

Takvim 01:29
07

Emekliye zam farkı! %41.69'luk artışla en az 1788 TL! Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

Takvim 01:33
08

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfak mizansenli algı operasyonunda ucuz tezgah! Bot hesaplardan medet umuyor / 25.07.22

Takvim 02:05
09

Bordo-Mavililer’in hocası Abdullah Avcı: Trabzonspor denizle, dalgayla, fırtınayla özdeşleşen bir kulüp / 26.07.22

Takvim 02:28
10

Kemal Kılıçdaroğlu yine mutfak mizanseni yaparak boş vaatlerde bulundu! Vatandaşlara 'araba almayın' çağrısı yaptı! "Önce verdiğiniz sözleri tutun" / 25.07.22

Takvim 02:47
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