Terör örgütü PKKnın siyasi kolu HDPnin gizliden destek verdiği 6lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın 6lı masadaki ortaklarına rest çekerek Seçimlere kendi adayımızla gireceğiz. sözlerinin ardından, HDPnin gizli ortak olduğu 6+1 masada adaylık kavgasında peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. TBMMde Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulunan HDP’li Saruhan Oluç ortaklıktan yok sayılmaktan adeta sıkıldıklarını dile getirirken, canlı yayında konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, ortaklarına cesur olun çağrısı yaptı.