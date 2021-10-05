HDP'nin "özerklik" talebi CHP'nin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" raporunda! Amaç Türkiye'yi bölmek mi? / 05.10.21

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Atatürkçü bağlamdan kayarak Kandil'e yanaşan CHP, "Kürt sorununun çözümünde HDP'yi muhatap olarak görüyoruz" çıkışını bir adım daha ileri taşıdı. Geçtiğimiz hafta sonu Bolu Abant kampında milletvekillerinin değerlendirmesine sunulan ve yeni anayasa için ön hazırlık olarak kabul edilen raporda, yerel yönetimlere "mali ve idari özerklik", "kısmi vergi toplama" gibi öneriler yer aldı.