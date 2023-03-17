CHP ve İYİ Partinin başını çektiği 6lı koalisyonun HDPKKyla yaptıkları ittifak flörtlerinin gölgesinde Ankara kulislerini hareketlendiren gelişme HDP cephesinde yaşanıyor. Terör örgütü PKKnın siyadi kanadı HDPnin kendi adıyla seçime girmeyeceği, Yeşil Sol çatısı altında girmesi bekleniyor. Terörist başı Murat Karayılan da HDP hakkında yürütülen terör soruşturması ile kafeslenmek istendiğini savunarak Yeşil Sol planını açık etti. Öte yandan koalisyonun HDPyi Yeşil Sol maskesiyle oyuna dahil edeceği, böylelikle ittifaka resmi nikah kıyacağı konuşulan bir başka konu. Yeşil Sol yedek partisinin arkasında da akıl hocası Rus göçmeni Yahudi Amerikalı Murray Bookchin çıktı. Takvim.com.tr, HDP ile aynı kodları taşıyıp, PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen Yeşil Solun kirli dosyasını açtı.