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Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu

Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Hedef kamuda 100 milyarlık tasarruf: Pazartesi günü açıklanacak paketin detayları belli oldu

Takvim 02:46
02

Başkan Erdoğan'dan İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde önemli açıklamalar / 11.05.24

Takvim 06:45
03

2024 Ziraat Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? Kritik görüşme ne zaman yapılacak? / 11.05.24

Takvim 01:06
04

Seçil Erzan davasında yeni görüntüler! Futbolcuların para trafiği... Emre Belözoğlu, Selçuk İnan... | Denizbank'tan flaş açıklama / 11.05.24

Takvim 06:17
05

PSG'nin dünya yıldızı Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı! Hedefte Real Madrid mi var? / 11.05.24

Takvim 02:29
06

Gençlere müjde! Evlilik kredisinde ilk ödeme tarihi belli oldu! Bakan açıkladı

Takvim 06:56
07

BMGK'nın Filistin tasarısını kabul etmesi İsrail'i çıldırttı! BM İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan'dan skandal hareket / 11.05.24

Takvim 03:16
08

Filistin tasarısı BM'de onaylandı! BMGK'da oylanacak / 11.05.24

Takvim 07:08
09

Araç sahipleri dikkat! Dolandırıcıların yeni gözdesi: Kasko ve trafik sigortası! Yüksek indirim vaatli tuzak

Takvim 04:33
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