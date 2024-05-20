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Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA bölgede ısı tespit etti / 20.05.24

Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA bölgede ısı tespit etti / 20.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA bölgede ısı tespit etti / 20.05.24

Takvim 06:37
02

Başkan Erdoğan'dan '19 Mayıs Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalar | 'Kenetlenin' çağrısı... "Kardeşlik hukukunuzu geliştirin" / 20.05.24

Takvim 07:18
03

Fener'i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı / 20.05.24

Takvim 02:56
04

Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi / 20.05.24

Takvim 01:44
05

Kumpas soruşturmasında flaş gelişme! Açığa alınan emniyet mensuplarının ifadelerine ulaşıldı: 7 şüpheli tutuklandı! / 20.05.24

Takvim 02:31
06

Fenerbahçe'den paylaşım yağmuru! Galatasaray'a olay göndermeler / 20.05.24

Takvim 03:26
07

Suikast mi kaza mı? Reisi'nin helikopter kazası sonrası gözler İsrail ve ABD'ye çevrildi | İran düşürüldü dedi Tel Aviv'den savunma geldi / 20.05.24

Takvim 04:50
08

ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası İrfan Can Eğribayat'tan olay hareket! / 20.05.24

Takvim 07:10
09

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Enkaza ulaşıldı! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler / 20.05.24

Takvim 07:45
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