Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisinin yaşadığı helikopter kazasına ilişkin açıklamada bulundu. İran halkına ve hükumetine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Arama kurtarma faaliyetlerine her türlü desteğin sağlanması için harekete geçilmiştir dedi. Öte yandan AFAD, arama kurtarma çalışmaları için 32 dağcı ve 6 aracın bölgeye intikal etmek üzere yola çıktığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı ise İrana Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopterin gittiğini açıkladı. Akıncı İHAnın uçuşu başından itibaren dünya genelinde büyük ilgi topladı. FlightRadar24 uygulamasına göre 3 milyon kişi Akıncı İHAnın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip ediyor.