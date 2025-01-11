Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolunun resmi açılışını gerçekleştirdi. Hem vakitten hem nakitten tasarruf sağlayacak proje ile 2 saatlik mesafe 55 dakikaya düştü ve yıllık 7,4 milyar lira tasarruf sağlanacak. Aydın-Denizli Otoyolu, bölgenin turizm ve sanayi potansiyelini artıracak. Açılış töreninde ulaştırma projelerini eleştiren muhalefete sert tepki gösteren Erdoğan, Ulaştırma yatırımlarımızı eleştirenlere iki çift lafım var. Sizinle aramızda sadece vizyon farkı yok, niyet, anlayış ve zihniyet farkı var. Biz kule deyince para kulesi belediye deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz, olmadık. dedi.