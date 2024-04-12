Son dakika haberi! İsrail gazetesi Haaretz, İsrail ordusunun Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyyenin dün Gazzede öldürülen oğullarının terörist faaliyet gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları iddiasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Yazıyı kaleme kalan gazetenin Filistin işleri yetkilisi Jack Khoury, Heniyyenin oğulları zaten gizemli kişiler olarak sınıflandırılmıyordu. Bu suikast yalnızca Hamasın Filistin halkı arasında güçlenmesine sebep olacak. ifadelerini kullandı. Khoury, İsrailin geçici bir intikam aldığını ancak başta İsrailli esirlerin serbest bırakılması olmak üzere birçok hedefinden daha da uzaklaştığını ifade etti.