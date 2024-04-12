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Heniyye'nin oğullarının öldürülmesi sonrası İsrail basınından bomba Hamas itirafı / 11.04.24

Heniyye'nin oğullarının öldürülmesi sonrası İsrail basınından bomba Hamas itirafı / 11.04.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Heniyye'nin oğullarının öldürülmesi sonrası İsrail basınından bomba Hamas itirafı / 11.04.24

Takvim 02:52
02

ABD'nin yaptırım listesindeki Lübnanlı iş insanı Muhammed Srur Beyrut'ta ölü bulundu! Olağan şüpheli İsrail / 11.04.24

Takvim 02:21
03

Berat Albayrak'ın 'milli enerji' politikalarının meyveleri! Karadeniz gazı ülke ekonomisine rekor katkı sağladı: 15 milyar TL kasada kaldı

Takvim 04:40
04

6 ay sonra bir ilk: İsrail ve GKRY, İran'a olası bir saldırıyı simüle eden ortak tatbikat gerçekleştirdi / 11.04.24

Takvim 06:39
05

Olympiakos Fenerbahçe maçı sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! İşte son durum / 11.04.24

Takvim 01:26
06

Ticaret Bakanlığı açıkladı! Küresel ihracattan alınan pay tarihin en yüksek seviyesinde

Takvim 02:47
07

Hayranlarına unutulmaz anlar yaşattılar! Ajda Pekkan'dan Funda Arar'a, Yıldız Tilbe'den Özcan Deniz'e sahnelerde bayram coşkusu / 12.04.24

Takvim 04:02
08

AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmada gündem Gazze! CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR, BBP, DSP ve Vatan Partisi heyetleri ayrı ayrı ziyarette bulundu! / 11.04.24

Takvim 06:58
09

Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail'e ihracat devam ediyor' iddialarına net yanıt / 11.04.24

Takvim 01:31
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