Yetersiz altyapı yüzünden iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesine yol açan CHPli Konak Belediyesi, Şevval Sam konseri için milyonları gözden çıkardı. İstanbul merkezli Vigor Sanata verilen adrese teslim ihaleye göre Şevval Sama 29 Ekim konseri adı altında 5.300.000.00 TL kaşe bedeli ödenecek. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlunun Borç içinde bir belediyeyiz. Gerekirse pankart asarım sözleriyle yaptığı siyasi şov hala hafızalardaki yerini korurken her 29 Ekimde yapılan Atatürk maskesli İzmir söğüş büyük tepki çekti. TAKVİM İzmirlinin cebinden çıkan milyonları belgeleriyle ortaya koydu.