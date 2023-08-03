Disney Plusın ABDdeki Ermeni lobisinin tepkisine boyun eğerek Atatürk dizisini yayından kaldırma kararı sonrası Türkiye harekete geçti. RTÜK, inceleme başlatıldığını duyururken AK Partiden çok sert tepki geldi. Öte yandan hemen hemen her toplumsal konuda meseleyi Atatürke getirerek algı yapan ancak Disneyin Atatürk dizisi kararına tek kelime etmeyen ünlüler büyük tepki çekti. Disneyin ekran yüzü olan Şahan Gökbakar, Tarkan, Halit Ergenç, Aras Bulut İynemli, Engin Akyürek, Ata Demirer gibi isimlerin çıtı bile çıkmadı. Disney Plusın Atatürk sansürüne göz yuman ünlülerle ilgili, Bunlar 10 Kasım Atatürkçüleri yorumları da yapıldı. Öte yandan Sinan Akçıl, Tamer Karadağlı ve Burak Haktanırdan Disney Plus’a karşı tepki: Oyuncu dünyasından çok cılız sesler çıkıyor!