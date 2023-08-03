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Her olayda mevzuyu Atatürk'e bağlayan ünlüler Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e neden sessiz? Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar... / 03.08.23

Her olayda mevzuyu Atatürk'e bağlayan ünlüler Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e neden sessiz? Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar... / 03.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Her olayda mevzuyu Atatürk'e bağlayan ünlüler Ermeni lobisine boyun eğen Disney'e neden sessiz? Tarkan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar... / 03.08.23

Takvim 04:30
02

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: Esnafın borcu erteleniyor! Hangi iller kapsamda? / 03.08.23

Takvim 01:56
03

İYİ Parti'de işler hiç iyi gitmiyor| İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk istifa etti / 02.08.23

Takvim 01:49
04

Nicolas Pepe harekatı! Beşiktaş İngiliz devi Arsenal'in Fildişili yıldızı için düğmeye bastı / 03.08.23

Takvim 01:07
05

Kanarya Navas'a kancayı taktı! Livakovic'e bir türlü imza attıramayan Fenerbahçe sürpriz bir atak yaptı / 03.08.23

Takvim 01:00
06

Bilim insanı uçaklarda türbülansı önleyen yazılım geliştirdiğini iddia etti! Çevresindeki herkesi dolandırdı / 03.08.23

Takvim 00:50
07

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak! Ünlü şarkıcıyı en önde izlemenin bedeli dudak uçuklattı / 02.08.23

Takvim 01:08
08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Gri kategorideki terörist Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç etkisiz hale getirildi! / 01.08.23

Takvim 01:07
09

Disney'in “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırmasına AK Parti'den çok sert tepki! RTÜK inceleme başlattı / 02.08.23

Takvim 00:00
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