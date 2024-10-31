CHPnin DEM komiseri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alındı. Özerin PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKKlı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. Diyarbakırdaki hükümlü PKKlının telefon kayıtlarında Ahmet Özerin adının geçmesiyle Temmuz 2023te başlatılan Mersinde devam eden soruşturmaya Temmuz 2024te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı müdahil oldu. 10 yıllık iletişim trafiği incelendi, tüm raporlar 28 Ekimde dosyaya eklendi. Böylelikle CHPnin 10 yıldır süren soruşturma argümanı çöktü.