Her şey yeşil vatan için! 273 milyon fidan üretimi gerçekleştirildi / 24.08.21

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Her yıl çıkan orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü bir yandan da mevcut yeşil alanı artırıp yanan orman alanları yerine de fidan üretimi yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman yangınlarının izlerini silmek ve zarar gören alanları yeniden yeşertmek için Türkiye genelindeki 3 bin 270 hektarlık alanda kurulu 137 fidanlıkta 2021 yılı için 1000 farklı türde 273 milyon fidan üretimi geçekleştirdi.