Şaibe ile anılan CHP kurultayının en önemli tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.trye konuştu. Kurultayda verilen siyasi rüşvetleri işaret eden Erdoğan, Ümraniyede 4 delegenin üçü meclis üyesi oldu birinin 3 kardeşi İBBde işe girdi ifadelerini kullandı. Beşiktaştaki soruşturmanın İBBye sıçramasının muhtemel olduğunu dile getiren Tolgahan Erdoğan, ihale yolsuzluğuna karışan firmanın delegelerle para trafiği içerisinde olduğundan bahsetti. Laleliden 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konserlerle delege borsasına finans sağlandığını anlatıp CHPyi dizayn etmek için harcanan 250 milyon dolar var dedi. CHPli belediyelerde şaibeli bir yerel seçim süreci olduğunu açık açık söyleyen Erdoğan, Söylediklerim ihbar niteliğinde. Ne gerekiyorsa gider anlatırız şeklinde konuştu.