24 suç kaydı olan Ayberk Kuruluş, Boğaziçi Üniversitenin kampüsündeki kafede kız arkadaşı Hilal Özdemiri silahla katletti. Üniversite, Aramaya yetkimiz yoktu dedi. Psikolog Yeliz Arda, Takvime olayın altında yatan gerçekleri açıkladı. Arda, Ergenlik çağındaki gençler,zihinsel ve duygusal gelişimlerini henüz tamamlamamış oluyor. Bu nedenle doğruyu yanlışı analiz etme, sağlıklı karar verme becerileri tam gelişmediğinden kolaylıkla manipüle edilebiliyor. Aileler çocuklarını anlamaya, onların duygusal ihtiyaçlarına kulak vermeye gayret etsin ifadelerini kullandı.