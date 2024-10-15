Hizbullahın İsraile düzenliği saldırıya ilişkin ön soruşturma ortaya çıktı. Hizbullahın Hayfaya düzenlediği saldırıda eş zamanlı olarak 3 İHA, 3 güdümlü füze ve roketler kullandığı kaydedildi. Demir Kubbenin 2 İHAya müdahale ettiği, üçüncü İHAyla iletişimin Akka kentinin kuzeydoğusunda kesildiği aktarıldı. Öte yandan Hizbullahın Demir Kubbeyi nasıl deldiği merak konusu olurken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar saldırıya ilişkin A Haber ekranlarında çok çarpıcı ifadelere imza attı. Mirsad -1e dikkat çeken Olçar, Demir Kubbenin büyük zaafını açıkladı. İşte tüm detaylar...