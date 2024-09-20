Son dakika haberleri... İsrailin Lübnana düzenlediği saldırıların ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallahın konuşma yapacağı duyurulmuştu. İsrail Lübnana yeni saldırı düzenlerken Nasrallah bant kaydından konuşmasına başladı. İsrailin kırmızı çizgiyi aştığını söyleyen Hizbullah lideri Sonuçları ne olursa olsun durmayacağız dedi. Öte yandan dijital terör saldırılarının ardından Lübnana hava saldırısı düzenleyen İsrailin Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnana savaş planlarını onayladı. İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallahın yapacağı konuşma öncesi Lübnanın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.