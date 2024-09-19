Lübnan’da Hizbullah’a düzenlenen siber saldırının ardından gözler İsrail, ABD ve Avrupa’ya döndü. Lübnanlı kaynaklar patlayıcıların Tayvan’dan getirildiğini iddia ederken Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi ise çağrı cihazlarının şirketin adı kullanılarak Avrupa’da üretildiğini belirtti ve Macaristan’ı hedef gösterdi. Macar şirketin internet sitesi ise apar topar kapatıldı. Peki patlayıcılar hangi ülkeden geldi, cihazlara nasıl yerleştirildi? Saldırının arkasında ABD’ mi var Avrupa mı? İşte, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı siber saldırıya ilişkin tüm detaylar…