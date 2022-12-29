Başkan Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT için yaş sınırının ortadan kaldırıldığını ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olabilme hakkına kavuştuğunu duyurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise daha öncede olduğu gibi hizmet hırsızı siyasetini sürdürerek, Başkan Erdoğan önderliğinde çözülen projeyi sahiplenmeye çalıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu “Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişte pek çok kez emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savunmuştu.