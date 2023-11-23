Hollandada genel seçimde oy verme işlemi başladı. Ülkedeki genel seçimde 1126 aday ve 26 parti, 150 sandalye için yarışıyor. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele eden ve Filistinin haklarını savunan Denk Partisi yükselişte. Seçimlerde hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşması öngörülmüyor. Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor. İslam ve Türk düşmanı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, resmi olmayan sonuçlara göre Hollanda’nın yeni başbakanı oldu. Öte yandan PKK’lı terörist Yücel Yeşilgöz’ün kızı Dilan Yeşilgöz’ün partisi ise üçüncü sırada yer aldı.