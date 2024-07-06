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Hollandalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim'e değerlendirdi: Türkler tur atlar! / 05.07.24

Hollandalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim'e değerlendirdi: Türkler tur atlar! / 05.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Hollandalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim'e değerlendirdi: Türkler tur atlar! / 05.07.24

Takvim 06:51
02

Çiftçide 1,5 lira olan limon tezgahta 20 liraya çıktı! Arz-talep dengesiyle açıklamak mümkün değil: "Ne oldu bizim şu Hal Yasası işi?" / 05.07.24

Takvim 04:32
03

Başkan Erdoğan, Özgür Özel'e yaptığı KKTC teklifini açıkladı: Biz bu noktada Devlet Bahçeli Bey ile gideriz | CHP'deki eş-dost akrabalarına tepki / 05.07.24

Takvim 04:54
04

Milli yıldız Fenerbahçe'ye! Galatasaray ve Beşiktaş da istiyordu / 05.07.24

Takvim 02:42
05

Merih Demiral'a 2 maç men cezası veren UEFA'nın çifte standardı! CAS cezayı iptal eder mi? TFF'den flaş açıklama / 05.07.24

Takvim 06:28
06

Kilit kapanıyor! Komandolar Irak'ın kuzeyine böyle indi... / 05.07.24

Takvim 03:43
07

Galatasaray'a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı / 05.07.24

Takvim 04:36
08

Alman'a 'Boğa' tosladı! Merih Demiral'ın 'bozkurt' işaretinden rahatsız olan Almanya evinde rezil oldu sosyal medya yıkıldı / 05.07.24

Takvim 03:19
09

Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı!10 sanık tahliye edildi / 05.07.24

Takvim 07:24
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