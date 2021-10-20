'Hollywood dişi yapalım' dediler! Hayatı kabusa döndü: Alay konusu oldum ağzımı açamıyorum / 20.10.21

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Diş tedavisi için gittiği klinikte "Hollywood dişi yapalım" diyen doktorların yanlış tedavisiyle adeta hayatı kararan iş insanı M.Z.A. hem savcılığın kapısını çaldı suç duyurusunda bulundu, hem de mahkemeye giderek tazminat davası açtı. İnsanların sürekli dişlerine ve burnuna bakıp sorular sorduğunu ve kendini çirkin hissettiğini belirten iş insanı, "Ağzımı açamıyorum. Gülünç duruma düştüm. Çevremin alay konusu oldum. Komik lakaplar takıldı" dedi.