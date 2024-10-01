Amerikalı Diddy lakaplı rapçi, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yeniden gündemde. Rapçi Sean Combsun cinsel saldırılara maruz bırakılarak kaydettiği görüntüler ve organize ettiği partiler nedeniyle suçlandığı bildirildi. Diddynin evindeki arama çalışmalarında cinsel ilişki esnasında el ve ayakları bağlamak için düzenek, gizli kamera ve iç çamaşırlar da bulundu. Ayrıca yapılan çalışmalar sırasında şoke eden bir bilgiye daha ulaşıldı. Diddy, Justin Bieberı daha çocuk yaşlarda istismar ettiği ve zengin insanlara da istismar ettirdiği iddialarına da ulaşıldı.