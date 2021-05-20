HSK seçim usulü | Belli oldu! İşte HSK için TBMM tarafından aday gösterilen 21 isim / 20.05.21

Son dakika haberleri... HSK Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimi için uzlaşma sağlandı. HSK seçimlerinde 7 üyenin 4ü Cumhur İttifakından, 3ü Millet İttifakından seçildi. Gelişmeyi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açıklarken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz gün Çankaya Köşkünde bir araya geldikleri görüşmede seçimler konusunda mutabık kaldı. Komisyon toplanarak aday belirleme çalışmalarını tamamlarken, komisyon çalışmaları sonrasında yapılan oylamaların ardından belirlenen 21 kişilik listeye ulaşıldı.