Suriyede yaşanan çatışmalarla birlikte muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Bölgede harita neredeyse her saat değişirken özellikle tartışmaların odağındaki HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlaninin çıkışları ve temasları dikkat çekti. Geçtiğimiz gün Halepin Geçici bir kurul tarafından yönetileceğini duyuran Cevlani bu kez Amerikanın önde gelen haber kanallarından CNNde boy gösterdi. CNNin pozitif imaj çizmeye çalıştığı HTŞ lideri Cevlani, İran ve Rusyanın çabalarına rağmen Esad rejiminin öldüğünü söyledi. HTŞnin Suriyeyi inşa etme projesinin bir parçası olduğunu savunan Cevlani, HTŞ bu diyaloğun sadece bir parçası ve her an dağılabilir. Kendi başına bir amaç değil, bir görevi yerine getirmenin bir aracı; bu rejime karşı koymak. dedi. HTŞ lideri ile eş zamanlı olarak terör örgütü PKK/YPG elebaşı Salih Müslimden de manidar bir çıkış geldi...