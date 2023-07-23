Son dakika: HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’na saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Adana İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken, İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı. Çelik, paylaşımında HÜDAPAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve İl Sekreteri Sacit Pişgin’i hedef alan vahşi saldırıyı lanetliyoruz. dedi. Öte yandan kalleş saldrının günvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Demir ve Pişginin saldırının ardından kanlar içerisinde il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, ayrıca, Pişgin’in ayakta durmakta zorlandığı anlar yer aldı.