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HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığına kalleş saldırı! İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti / 22.07.23

HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığına kalleş saldırı! İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti / 22.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

HÜDA-PAR Adana İl Başkanlığına kalleş saldırı! İl Başkanı Salih Demir ağır yaralanırken İl Genel Sekreteri Sacit Pişkin vefat etti / 22.07.23

Takvim 02:46
02

MTV'de yeni dönem! Vatandaşa vergi rehberi | Kimler ödeyecek? Yeni otomobil alanlar ne yapacak?

Takvim 00:52
03

Çalışmadan emeklilik fırsatı! Primi eksik olanlar isteğe bağlı sigorta ödeyecek

Takvim 01:03
04

Rusya Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekildi! Gözler Türkiye'de: Çözerse Erdoğan çözer / 23.07.23

Takvim 00:48
05

Banka seçerken dikkat: Promosyona Temmuz zammı! Bankalar yeni maaşlara göre promosyon ödemelerini artırdı

Takvim 01:05
06

Başkan Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u kabul etti: 5 alanda imzalar atıldı / 22.07.23

Takvim 00:56
07

Fenarbahçe Karl Ekambi için harekete geçti! Kamerunlu oyuncuya 6 milyon Euroluk teklif / 21.07.23

Takvim 01:09
08

Rebic harekatı! Beşiktaş Milan'da oynayan Hırvat yıldız için transfer planını yaptı / 23.07.23

Takvim 01:26
09

Japon harikası Kamada! Galatasaray Bonservisi elinde olan Japon yıldızla temaslara başladı / 23.07.23

Takvim 01:14
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