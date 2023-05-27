Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğana destek veren HÜDA PAR, CHPnin başını çektiği 8li koalisyon tarafından yemin krizi yalanı ile hedef alındı. HÜDA PARlı vekillere yönelik sözde yemin krizi iddiasına HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlundan yalanlama geldi. Yapıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Günlerdir TBMMdeki yemin töreninde kriz çıkaracağımız yalanını tekrarlayıp duran zevata itibar etmeyiniz. Bu konudaki haberleri defalarca yalanlamamıza rağmen bu yalanı ve daha pek çok yalanı tekrarlayıp duran yalancılara inanmayınız. Sizleri aldatmaya çalışanlara kanmayınız ifadelerini kullandı. Öte yandan Yapıcıoğlu 28 Mayıs mesajı vererek, Yüzleri kızarmayanlara 28 Mayıs günü sandıkta öyle bir ders verelim ki ömür boyu unutamasınlar dedi.