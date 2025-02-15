TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Arasın yaptığı konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yargıyı etkileme ve gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suçundan resen soruşturma başlatıldı. Bağımsız yargıyı hedef alan Arasa AK Parti ve hükümetten tepkiler peş peşe geldi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,Ey TÜSİAD, titre ve kendine gel, siz kim adına seçilmiş olan hükümetimize muhtıra vermektesiniz? Bunu asla kabul etmiyoruz. dedi.