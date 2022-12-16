YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alan Ekrem İmamoğlunun Saraçhanede giriştiği mağduriyet algısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de öncülük etmişti. Hulki Cevizoğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşenerin Saraçhane tiyatrosunu katıldığı programda tek tek anlattı. Cevizoğlu, Altılı masadan bazı genel başkanlar, yargının güvencesi biziz, göreve geldiğimizde yargıyı şöyle yapacağız deyip, bugün nasıl yargı Erdoğanın elinde diye söyleyebilirsin. Böyle bir garabet olabilir mi? diye konuştu.