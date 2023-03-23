CHP ve İYİ Partinin başını çektiği 6lı koalisyonun HDPKKyla yaptıkları ittifak flörtleri hız kazanırken hülle itirafı Mithat Sancardan geldi. Mithat Sancar HDPnin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurdu. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar CHPnin kanalı Halk TVde yaptığı açıklamada, Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net. dedi. Takvim.com.tr bu talimatın Kandilden geldiğini ve HDP ile aynı kodları taşıyıp, PKK’yı terör örgütü olarak görmeyen Yeşil Solun kirli dosyasınzı açmıştı... İşte detaylar...