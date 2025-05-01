İBBdeki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçekin Enderun adlı WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Ayçiçekin, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas için Abbasa fazla önem atfetmişler, işbilmez bir çocuktu dediği öğrenildi. İmamoğlu’nun sıvacısı Adem Soytekin için ise Çulsuzdu, şimdi çok zengin müteahhit oldu ifadelerini kullandığı görüldü. Ayçiçekin mesajlarda Murat Onguna küfür etmesi ise dikkat çekti.