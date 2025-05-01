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İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek'in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi / 01.05.25

İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek'in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi / 01.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek'in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi / 01.05.25

Takvim 02:15
02

Siyonistlerde Roma hazımsızlığı! Meloni’ye tepki: İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet / 30.04.25

Takvim 02:32
03

atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz! / 30.04.25

Takvim 00:55
04

Murat Ongun'un 'Eko'sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı / 30.04.25

Takvim 06:58
05

Başkan Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı! Hibe tutarı 875 bin TL'ye yükseldi / 30.04.25

Takvim 07:01
06

Fenerbahçe'ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki... / 30.04.25

Takvim 07:23
07

Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor / 30.04.25

Takvim 04:42
08

Kur'an bülbülleri Külliye'de! Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: Tarihin akışına yön vermek için birlik şart / 30.04.25

Takvim 06:40
09

PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan bahanelerle dolu "fesih kongresi" açıklaması: "Öcalan doğrudan katılmasa da olur" / 30.04.25

Takvim 03:19
10

CHP'li Özel'in yolsuzluk çıkarmasında son durak Fransa! / 30.04.25

Takvim 02:10
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