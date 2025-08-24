İBB soruşturmasının kilit halkası firari Emrah Bağdatlı ile ilgili çarpıcı bir itiraf daha geldi. Deniz Dörtyol isimli şahıs Bağdatlının kendisine Telefonunu ve bilgisayarını temizle talimatı verdiğini, İmamoğlu ve Murat Ongunun yanında olanlar mutlu olacak dediğini anlattı. Dörtyol, İBB ihalelerden gelen paraların Özge Bağdatlı’nın ofisinde toplandığını dile getirip Berkşan isimli bir kişinin adını verdi. Ekremeditin admini Mahir Gün Emrah Bağdatlı konuşmamam için beni defalarca kez İngiltereye çağırdı dedi. Bağdatlının Murat Ongunun talimatıyla Ongunun paralarını yurt dışına kaçırdığı İBB itirafçılarınca dile getiriliyor.