CHP kurultayındaki Şaibe iddialarını dile getiren Tolgahan Erdoğan bu kez İBB ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Takvim.com.trye konuşan Erdoğan, İBBnin yasa dışı bahis işine bulaştığına yönelik söylentilerin olduğunu dile getirip Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım gerçekten çıkacak mı? Ben de merakla bekliyorum ifadelerini kullandı. Öte yandan CHPli Erdoğan, Ali Mahir Başarırın Mersinde adrese teslim ihaleler verdiğini öne sürüp Bu gerçekten çok büyük bir ihbardır adrese teslim ihale veriliyor dedi.