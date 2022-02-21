İBB indirim değil bindirim yaptı! İBB'de suya yüzde 175'lik zam teklifi! İşte fahiş zammın perde arkası / 21.02.22

CHPli İBB yönetiminin zam skandalları bitmek bilmiyor. Yönetim kademeli olarak su birim fiyatlarında yüzde 90 ile yüzde 175 arasında zam yapmak için toplanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, İSKİnin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi, oy çokluğuyla reddedilmişti. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019da metreküp fiyatı 4 TL olan suyu 5 lira 56 kuruşa çıkardı. Şimdi ise, bu fiyatı 9 lira 60 kuruş yapmak istiyor. Peki zam teklifinin perde arkasında neler var? İşte İBBnin suya bindirim serüveni...