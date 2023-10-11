CHPnin olaylı İstanbul kongresi sonrası Ekrem İmamoğlunun liyakat balonu patladı. Genel merkezin adayı Cemal Canpolat, İmamoğlunun akçeli delege avını ifşa etti. İmamoğlu Rezil olduk derken CHP İBB grubu İmamoğlunu ifşalayan Canpolatı yaylım ateşine tuttu. CHP İBB Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, Cemal Canpolatı yalancılıkla itham etti ve şehvete geldiğini söyledi. Öte yandan İBB AK Parti Meclis Üyesi Ali Rıza Teke, İstanbullular adına İmamoğluna İBB ve iştirak şirketlerinde çalışmak üzere kaç delege işe alınmıştır? İş garantisinden başka herhangi bir söz verilmiş midir? İBB Başkanlığının hangi makamları delegeler için ayrılmıştır? sorularını yöneltti.