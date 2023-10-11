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İBB makamlarını CHP delegelerini peşkeş çeken İmamoğlu'na AK Parti'den zor sorular! İmamoğlu'nun yancılarından Canpolat'a: Şehvetli yalancı / 10.10.23

İBB makamlarını CHP delegelerini peşkeş çeken İmamoğlu'na AK Parti'den zor sorular! İmamoğlu'nun yancılarından Canpolat'a: Şehvetli yalancı / 10.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

İBB makamlarını CHP delegelerini peşkeş çeken İmamoğlu'na AK Parti'den zor sorular! İmamoğlu'nun yancılarından Canpolat'a: Şehvetli yalancı / 10.10.23

Takvim 02:11
02

İpin ucu kaçtı: Ünlü şarkıcı İrem Derici kesenin ağzını açtı! Tam tamına 3 milyon liralık sahne... / 11.10.23

Takvim 00:51
03

Turizm amaçlı konut kiralamasına 100 gün sınırı geliyor! Düzenleme Meclis'te / 11.10.23

Takvim 01:25
04

PKK ve YPG'yi kollayan AB Hamas'ı terör örgütü ilan etti! Başkan Erdoğan'dan AB'nin iki yüzlü tutumuna sert tepki / 10.10.23

Takvim 01:18
05

Başkan Erdoğan ve Avusturya Cumhuriyeti Şansölyesi Karl Nehammer'den önemli açıklamalarda bulundu / 10.10.23

Takvim 02:10
06

Emekliye ikramiye rehberi! Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek? Yeni aylık bağlananlar, işten ayrılanlar alacak mı?

Takvim 02:08
07

ABD Başkanı Joe Biden duyurdu! İsrail'e mühimmat ve Demir Kubbe için füze gönderilecek / 11.10.23

Takvim 02:34
08

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İsrail'i "soykırım" yapmakla suçladı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Çözüm için tek lider! / 10.10.23

Takvim 01:17
09

Fondaş medyadan CHP İstanbul İl Kongresi eleştirisi: Kişisel çıkarları peşinde koşan bu tiplerin memlekete yararı olmaz / 10.10.23

Takvim 01:08
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