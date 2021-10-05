İBB öğrenci yurdu inşaatını çürümeye terk etti! Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı: Devretsinler 6 ayda bitiririm / 05.10.21

Takvim

Göreve geldiği günden bu yana hizmetleri ile değil de skandalları ile anılan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’da bulunan ve içerisinde gençlik merkezi de bulunan bir öğrenci yurdunun inşaatını durdurdu. Konuyla ilgili tepki gösteren Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrenci yurduna 2.5 yılda çivi çakılmadı. Eser çürümeye terk edildi. Bana devretsinler 6 ayda bitiririm” dedi.