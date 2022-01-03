İBB Sözcüsü Murat Ongun 'Fazilet durağı' itirafını unuttu! "Mahkeme kararı varsa istifa edeceğim" / 02.01.22

İBB, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun’un 29 Mart 20de ortaya attığı Fazilet durağından 47 kişinin otobüse bindiği iddiası bizzat İBB Sözcüsü Murat Ongun tarafından yalanlanmıştı. Sözcü Murat Ongun, İBB ve şahsının Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik açıklamasının hata olduğunu açıklamıştı. Ongun bugün yaptığı itirafı unuttu. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İBB Sözcüsü Murat Ongunun mahkeme kararı ile yalancı ilan edildiğini söyledi. Daha önce Fazilet Durağı konusunda yalan söylediğini itiraf eden Ongun ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mahkeme kararı varsa ben istifa edeceğim, yoksa Tevfik Göksu’yu istifaya davet ediyor ve meydan okuyorum dedi.